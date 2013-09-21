تخريج أول دفعة لنظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد

عبد المحسن السابطي (جدة)

شهدت جدة تخريج أول دفعة من المستشارين القانونيين والمحامين المشاركين في برنامج تدريبي حول نظام التنفيذ الجديد باعتماد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وأعرب الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم والمصالحة رئيس الاتحاد العربي للتوفيق والتحكيم الدولي، عن سعادته بنجاح البرنامج التدريبي، مشيرا إلى أن البرنامج تمكن من تنمية المهارات الفنية والعملية للمشاركين وتمكينهم من معرفة أحكام نظام التنفيذ الجديد ودور قاضي التنفيذ في تطبيق نظام التنفيذ الجديد، إضافة إلى تمكين المتدربين من معرفة صلاحيات المحامي أو الوكيل الشرعي في مرحلة التنفيذ وكيفية تحقيقها على أكمل وجه للوفاء بمتطلبات عملية والتعرف على ماهية عقبات التنفيذ وكيفية التغلب عليها وأساليب سرعة وتأخير التنفيذ والعقوبات المترتبة على ذلك بالإضافة إلى كل ما هو جديد في هذا النظام.وكشف الدكتور آل خفير بأن البرنامج التدريبي يتناول اختصاصات قاضي التنفيذ والسند التنفيذي والإفصاح عن الاموال والأموال محل التنفيذ والحجز التحفظي وإجراءات التنفيذ كالحجز التنفيذي وبيع المال المحجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ وحجز ما للمدين لدى الغير، كما تناول البرنامج التنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية والإعسار والحبس التنفيذي والعقوبات إلى جانب تنفيذ ورش عمل تطبيقية.يذكر أن نظام تنفيذ الأحكام القضائية الجديد يعد خطوة متقدمة على طريق تطوير المنظومة العدلية التي انتهجتها المملكة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، ويمثل نقلة نوعية في إجراءات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ومن شأنه إجبار المدينين على الوفاء بما عليهم من حقوق ثابتة للدائنين، وتفويت فرصة التلاعب بما فرضه النظام من إجراءات الإفصاح عن أموال المدين وتتبعها، وحجزها وبيعها في المزاد عند اللزوم للوفاء لأصحاب الحقوق بحقوقهم.