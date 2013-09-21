وزير التعليم: مستعدون لاستقبال العام الدراسى وصد أى هجمات إرهابية

قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن وزارته على أتم استعدادها لاستقبال العام الدراسى الجديد الذى يبدأ صباح اليوم السبت، وأكد أن الوزارة مستعدة أمنياً لصد أى هجمات إرهابية.

وأضاف وزير التعليم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة تواصلت مع محافظى الـ٢٧محافظة على مستوى الجمهورية وتواصلت مع مديرى الأمن فى المحافظات من أجل أحكام الاستعدادات الأمنية.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة وقعت بروتكول مع وزارة الداخلية يقضى بمرور دوريات أمنية مكثفة على المدارس لتأمينها، داعياً جميع التلاميذ للذهاب للمدارس حاملين علم مصر فى رسالة للوطنية والانتماء وضد الإرهاب.

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