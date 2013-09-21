«التطبيقي»: قبول 1314 متدرباً ومتدربة في معاهد التدريب والفصول الخاصة

اعتمدت مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة الدكتورة فاطمة الكندري نتائج قبول المتقدمين لمعاهد التدريب والفصول الخاصة للفصل التدريبي الأول 2013 /2014 للحاصلين على شهادة الصف التاسع في النظام التعليمي العام وما دونها، حيث بلغ عدد المقبولين (1314) متدربا ومتدربة.> وأفاد نائب المدير العام لشؤون التدريب حجرف الحجرف بأنه تم قبول (1227) متدربا (بنين) بالمعاهد التالية حسب الشروط والضوابط المعتمدة :> • 373 متدربا بالمعهد الصناعي / صباح السالم.> • 417 متدربا بالمعهد الصناعي / الشويخ.> • 212 متدربا بمعهد التدريب الإنشائي.> • 40 متدربا من فئة الفصول الخاصة بالتعليم العام بوزارة التربية.> • 185 متدربا بمعهد التدريب المهني.> أما بالنسبة للبنات فقد تم قبول 87 متدربة بالمعاهد التالية:> • 44 متدربة بمعهد السياحة والتجميل والأزياء بعد اجتيازهن بنجاح اختبارات القبول حيث تم قبول 15 متدربة بدورة تنفيذ أزياء، و13 متدربة بدورة تصفيف شعر، و16 متدربة بدورة فن ماكياج.> • قبول 43 متدربة من فئة الفصول الخاصة بالتعليم العام بوزارة التربية.> وأوضح مدير إدارة قبول وتسجيل المتدربين حسن الزنكي بأن نتائج القبول للمتقدمين لمعهد التمريض (بنين/ بنات) ستعلن لاحقاً بعد استكمال اختبارات القبول والمقابلات للمتقدمين والمتقدمات.> وطلب الزنكي من جميع المقبولين مراجعة المعاهد يوم الأحد مصطحبين معهم صورة من البطاقة المدنية و4 صور شخصية وصورة من شهادة الميلاد وسوف يعقد لقاء تنويري للمستجدين لإلقاء الضوء على نظم ولوائح الدراسة والتقويم المتبعة بمعاهد التدريب والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.> وأوضح الزنكي بأنه سيتم توزيع استمارات الفحص الطبي والصحيفة الجنائية على المقبولين لاستكمال إجراءات القبول المطلوبة، علماً بأن قبول المتدرب لا يعتبر قبولاً نهائياً إلا بعد استيفائه لشروط اللياقة الصحية والصحيفة الجنائية.

وفي ما يلي أسماء المقبولين:

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