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أوباما يجتمع بالرئيس الفلسطيني الثلاثاء المقبل في نيويورك

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أوباما يجتمع بالرئيس الفلسطيني الثلاثاء المقبل في نيويورك أوباما يجتمع بالرئيس الفلسطيني الثلاثاء المقبل في نيويورك

كتب : أ ف ب الجمعة 20-09-2013 22:50

أعلن بين رودس مساعد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، أن باراك أوباما سيلتقي الثلاثاء المقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ويأتي هذا الاجتماع قبل ستة أيام من زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للبيت الأبيض، فيما تحاول واشنطن إحراز تقدم في مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكذلك على هامش الحدث الأممي، سيلتقي أوباما الثلاثاء نظيره اللبناني ميشال سليمان، ويبحث معه خصوصا النزاع في سوريا المجاورة، بحسب ما أوضح رودس مساعد مستشار الأمن القومي لأوباما.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي الاثنين المقبل اجتماعا ثنائيا مع الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان.

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