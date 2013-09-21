الأمن الجزائري يحدد هوية 30 جهاديا جزائريا قتلوا في سوريا

كتب : أ ش أ الجمعة 20-09-2013 22:54

ذكر تقرير إخبارى اليوم أن أجهزة الأمن الجزائرية حددت هوية 30 جهاديا جزائريا قتلوا في سوريا، ونقلت صحيفة "الوطن ويك إند" عن مسؤول أمني قوله: "إن عدد الجزائريين الذين التحقوا بالعراق والشام يتراوح ما بين 100 و120 عنصرا منهم 80 تم تحديد هويتهم بدقة فيما تم فقدان أثر 15 آخرين".

وقال المسؤول إن من بين هؤلاء "الجهاديين" هناك من يملك الجنسية الفرنسية أيضا ومنهم من قاتل في صفوف القاعدة في العراق وآخرون مع تنظيم فتح الإسلام بلبنان، مشيرا إلى انتقال ستة مجندين شهريا نحو سوريا خلال الفترة بين نوفمبر 2012 ويوليو 2013 مضيفا أن غالبيتهم ينحدرون من الجزائر العاصمة والولايات الشرقية وولايات الجنوب الشرقي.