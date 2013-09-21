القنصلية البريطانية في القدس قلقة من ممارسات إسرائيل الأخيرة بحق الفلسطينيين

كتب : أ ش أ الجمعة 20-09-2013 22:57

قال المتحدث باسم القنصلية البريطانية العامة في القدس اليوم، إن بلاده تشعر بالقلق البالغ إزاء عمليات الهدم التي حدثت في خربة مكحول في الأغوار الشمالية بالقدس يوم 16 سبتمبر الماضي، وتسببت في تشريد جميع سكانها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن المتحدث باسم القنصلية البريطانية قال: "نحن قلقون أيضا إزاء التقارير التي تفيد أن السلطات العسكرية الإسرائيلية منعت المنطقة المتضررة من تلقي المساعدة الإنسانية"، مضيفا: "أوضحنا مرارا للسلطات الإسرائيلية قلقنا إزاء عمليات الهدم هذه، التي تسبب معاناة لا داعي لها للفلسطينيين العاديين وتضر بعملية السلام ولا تتماشى مع القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص بوضوح أنه لا يوجد أي مبرر لتدمير أي ممتلكات عقارية أو شخصية إلا إذا تم تقديم ضرورة مطلقة للعمليات العسكرية".