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حبس 5 من أنصار مرسي بالبحر الأحمر بتهمة التحريض على العنف

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حبس 5 من أنصار مرسي بالبحر الأحمر بتهمة التحريض على العنف حبس 5 من أنصار مرسي بالبحر الأحمر بتهمة التحريض على العنف

قررت نيابة الغردقة الكلية، الجمعة، برئاسة المستشار محمد رمضان، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد ياسين، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، حبس 5 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بعد قيامهم بالتحريض على العنف وإثارة الفوضى وتعطيل الحركة المرورية وقطع الطريق خلال المظاهرات التي نظموها الجمعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغردقة ألقت القبض على 4 متهمين من أنصار المعزول والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وفي مرسى علم تم القبض على أحد المنتمين للتيار الإسلامي وبحوزته منشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة، التي قررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.

 

 

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