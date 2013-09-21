«7 أيام في صور».. تحرير «دلجا وكرداسة» واستشهاد «فراج» وفوز الأهلي على الزمالك

جاءت عمليتا تحرير «دلجا وكرداسة» على رأس الأحداث التي شهدها الأسبوع الُمنصرم، حيث داهمت قوات الجيش والشرطة قرية دلجا بالمنيا ومدينة كرداسة بالجيزة، لضبط المتورطين في أعمال العنف والإرهاب، التي وقعت إبان فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، وإعادة سيطرة الدولة على المنطقتين مرة أخرى.

واستشهد اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، خلال عملية تحرير كرداسة، وشُيع جثمانه في جنازة عسكرية تقدمها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء.

فيما واصل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مسيراتهم واحتجاجاتهم للمطالبة بعودة الشرعية، ورفض ما سموه «الانقلاب العسكري»، حيث شهد مترو الأنفاق ارتباكًا، نتيجة فرض إجراءات أمنية مشددة في عدد من المحطات، لمواجهة دعوة أنصار مرسي للاعتصام داخل المترو وتعطيله.

وعلى المستوى الرياضي، حقق فريق الأهلي فوزّا أمام الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتأهل للمربع الذهبي بدوري أبطال أفريقيا.

>نشرة الأسبوع «14 -21 سبتمبر»

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