احفظ نفسك من الأضرار الصحية الناجمة عن ظروف الحياة الصعبة

"القلق والضغوط اليومية" من الحالات التى تواجه الكثير من الناس فى هذه الأيام وخاصة مع إيقاع الحياة السريع والمصاعب التى يواجهونها فى حياتهم اليومية بسبب الأزمات المرورية وارتفاع الأسعار، وهو ما يضر بصحتهم ويعرضهم للعديد من المخاطر الصحية مستقبلاً، أبرزها فرط ضغط الدم المزمن.

وكشف الدكتور أوز، الطبيب العالمى الشهير وأستاذ الجراحة بجامعة كولومبيا عن أبرز الوسائل المعينة على محاربة القلق والتوتر والضغوط اليومية التى تواجه الإنسان، دون استخدام أى أدوية، وذلك بإتباع وسائل سهلة وبسيطة للغاية نشرت مؤخراً على موقع مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة "أوبرا وينفرى".

وينصح الدكتور أوز بإتباع حمية غذائية متوازنة مؤكداً أن الغذاء هو السلاح الأول لمحاربة القلق والتوتر والضغوط وجميع المشاعر السلبية، وذلك عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سى" مثل الفلفل والبرتقال واليوسفى والجوافة، والتى تحد من مستويات الكورتيزول بالدم وهو هرمون الضغوط الأول، وكما يجب الابتعاد عن الوجبات السريعة، والمشروبات الكحولية واستبدالها بمشروبات الفواكة نظراً لأن الكحول يضر بنوم الإنسان ويعرضه للمزيد من القلق والتوتر.

وكما أوصى الدكتور أوز بممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، وبما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعياً، حيث ترفع من معدل ضخ الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم وتفرز هرمون الأندروفين الذى يعاكس تأثير الكورتيزول والأدرينالين، اللذين يفرزان أثناء القلق والتوتر، وكما أن الرياضة معروفة بدورها فى تعزيز الصحة النفسية للإنسان ومحاربة القلق والتوتر والحد من الضغوط اليومية الملقاة على عاتقه.

وأخير يشدد الدكتور أوز على ضرورة توطيد العلاقات الاجتماعية فى المحيط العائلى ومع الأصدقاء لأنها تعطى دفعة نفسية هائلة، مع محاولة رسم البسمة على شفاه الآخرين والضحك وإضفاء روح من الدعابة معهم، مع الالتزام بقضاء أعمالك فى الوقت المحدد وعدم الاستعجال خلال تأديتها مع عدم تأخير المهام كى لا ينتابك شعور بالقلق والاكتئاب، مع تخصيص وقت يومى للتأمل والاسترخاء والاستغراق فى التفكير بالأحداث اليومية.

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