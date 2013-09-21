انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى

تعقد الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية المؤتمر السنوى الـ17 فى الفترة من 26: 27 من الشهر الجارى ببورسعيد.

وصرح الدكتور حسين الزلاط أستاذ الجهاز الهضمى والكبد ومدير مستشفى الحميات وأمراض الكبد ببورسعيد ورئيس المؤتمر، أنه سيشارك فى المؤتمر عدد كبير من أساتذة الحميات والجهاز الهضمى وأمراض الكبد بمختلف المحافظات.

يناقش المؤتمر أمراض الكبد وتطورها والأدوية الجديدة لعلاج الفيروسات الكبدية وطرق التشخيص الحديثة كما يناقش المؤتمر أمراض الجهاز الهضمى والأدوية الجديدة، أيضا وبعض المشاكل التى قابلت الأطباء العام الماضى عن حالات الإصابة بالتسمم الغذائى والمشاكل التى تواجه مستشفيات الحميات والمراكز الجديدة لإعطاء حقن الإنترفيرون لتوفيره فى جميع المحافظات.

يستضيف المؤتمر عددا كبيرا من أعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وأساتذة الكبد المتميزين فى هذا المجال.