أبو عيطة: من حق خالد علي أن يهاجمني كي يحصل العمال على حقوقهم

وزير القوى العاملة: مصر تختلف عن أي دولة أخرى.. والفساد الذي حدث في العام الماضي يفوق الخمسين عاما الماضية

كتب : محمد عاشور منذ 20 دقيقة

أكد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، أن هناك قرار سيتم اتخاذه لاحقا بإعادة هيكلة الأجور، لتطبيق مبدأ التدرج الوظيفي.

وأضاف أبوعيطة خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، أنه من أصحاب نظرية أن مصر تختلف عن أي دولة أخرى، ولابد للدولة أن تقوم بدور لصالح الأطراف الضعيفة في البلاد، ويجب أن يكون للحكومة دور في ضبط الأسواق والأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لضبط الأسواق لتوفير اللحوم والسلع التموينية، منوها بأن الفلاح المصري أولى بالدعم، ولابد من دعمه ودعم القمح كسلعة استرتيجية، مضيفا: "في وقت من الأوقات كانت سعر الفراولة أرخص من الطماطم في الأسواق".

وعلق الوزير على تصريحات القيادي العمالي خالد علي، التي تنتقد قرار رفع الحد الأدنى للأجور، بقوله إن هذا القرار مخادع، لأنه يشمل إجمالي الدخول التي يحصل عليها العامل، ولا يمثل أساسي الراتب، منوها بأنه "من حق خالد علي أن يهاجمنا ليضغط علينا حتى يحصل العمال على المزيد".

وأكد أبوعيطة أن مصر كانت على شفا الإفلاس بالفعل، وأن الفساد الذي حدث العام الماضي يفوق ما حدث في مصر خلال الخمسين عاما الماضية، مشيرا إلى أن قرار الحد الأدنى أفضل ما يمكن تقديمه الآن، وأن القدرة الشرائية للمستهلكين ستساعد على إنعاش السوق، موضحا أن "هدفنا الأساسي رفع مستوى العاملين، وأناشدهم زيادة الإنتاج والدقة في العمل".