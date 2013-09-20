"التعليم" و"الأزهر" بدمياط يفرضان إجراءات مشددة استعدادا لبدء العام الدراسي

كتب : سهاد الخضرى منذ 15 دقيقة

أكد أمين أبو العز وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه قد تم التشديد على مديرى المدارس للإبلاغ على أى مدرس يتغيب عن حضور اليوم الأول بالدراسة، مع إبلاغ الجهات الأمنية عنه واتخاذ كافة الاحتياطات للتأمين على المدارس واحتساب كل طالب لا يحضر اليوم الأول غيابا.

من جانبه، أكد الحنفى عسيلى مدير المنطقة الأزهرية بدمياط، فى تصريح لـ"الوطن"، اتخاذه قرارات تتمثل فى: إبلاغ مدير كل معهد عن أى حالة غياب من قبل أى معلم السبت المقبل،، وذلك لإحالته للتحقيق والإبلاغ الفورى عنه للجهات الأمنية لوجود شبهة فى أمره، وذلك بعد تردد أنباء عن نية معلمى الإخوان تحريض زملائهم على الدخول فى إضراب غدا السبت بدمياط.

وشدد عسيلى على أنه لن يسمح لأى سيارة بالوقوف أمام بوابات المعهد، كما تم عمل تراخيص للباصات المتعاقدة مع المعهد لنقل الطلاب، مع تخصيص أماكن لها، ومنع دخول أى مواطن أى معهد علاوة على منع دخول أولياء الأمور لأبنائهم عدا يوم واحد لكل معهد يسمح لهم بالدخول ويومان فقط للمعهد الأزهرى النموذجي، نظرا لكثافته العددية والتى تتمثل فى 40 فصلا، مع التشديد على العاملين والمدرسين بعدم الحديث نهائيا عن الأمور السياسية داخل المعاهد الأزهرية وتعليق لافتات تحث على ذلك داخل المعاهد.

وشدد عسيلى على اتخاذهم كافة الاحتياطات اللازمة التى من شأنها التصدى لأى محاولات إضراب أو اعتصام لأى فئة من المعلمين، ووصف قرارات شيخ الأزهر بالنافذة.