75% من الحوامل يعانين من مشكلات الاضطرابات المعوية

إن التغيرات الفسيولوجية التى تطرأ على المرأة الحامل تسبب لها كثيرًا من المشكلات فعلى الرغم من تقدم العلم والتكنولوجيا إلا إن كثيرًا من المشكلات التى تواجه الحامل لا تزال غامضة، حيث تقول الدكتورة رحاب عبد الله أخصائية النساء والتوليد، أثبتت إحدى الدراسات الحديثة أن 75% من السيدات الحوامل يعانين من اضطرابات معوية سواء كانت إسهال أو إمساك أو القولون العصبى أو حتى مشكلة الانتفاخ إلا أنها ليست مشكلة خطيرة وتعتبر من ضمن أعراض الحمل.

وأضافت أن سبب حدوث تلك المشكلات بسبب ظهور عدد من التغيرات التى تطرأ المرأة ومنها كبر حجم البطن وزيادة الوزن ويترتب على ذلك بعض المشكلات التى تعانى منها المرأة ومنها مشكلة الإمساك والتى تعتبر العرض الأشهر للحمل.

وعلى الرغم من أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى سبب محدد لتلك المشكلة إلا أنه معظم الباحثين يرجعون أصل تلك المشكلة إلى التغيرات الفسيولوجية والهرمونية التى تطرأ على المرأة فى تلك الفترة بالإضافة إلى أن كثيرا من الأطباء يصفون بعض المكملات الغذائية والتى قد يكون لها دور فى الإصابة بتلك المشكلة.

وأضافت رحاب أن الثقافة والتوعية بمشكلات الحمل للمرأة تجعلها أكثر استعدادا لمواجهة تلك المشكلة وتكون أكثر قدرة للتعامل معها ونصحت رحاب بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف بالإضافة إلى زيادة تناول السوائل وخاصة الماء بجانب الحفاظ على وجبات متوازنة يوميا وأن تحافظ على وزنها لأن زيادة الوزن يعرضها لكثير من المضاعفات خلال الولادة.