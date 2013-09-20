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طبيب تغذية: احرص على هذه الأطعمة للحماية من أشعة الشمس الضارة

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طبيب تغذية: احرص على هذه الأطعمة للحماية من أشعة الشمس الضارة طبيب تغذية: احرص على هذه الأطعمة للحماية من أشعة الشمس الضارة

ارتفاع درجة حرارة الجو، إضافة إلى الخروج العمل فى وقت الذروة والتعرض لأشعة الشمس الضارة، يؤدى إلى وجود مشكلات بالبشرة فكيف يمكن علاجها.

يقول الدكتور صبحى عيد، استشارى التغذية، وأمراض السمنة والنحافة، يلجأ العديد إلى استخدام بعض المواد التجميلية للحماية من أشعة الشمس الضارة، ولكنهم لا يدركون أن هناك أطعمة ومشروبات طبيعية تحمى من أشعة الشمس الضارة.

حيث تحتوى تلك الأطعمة أو المشروبات على مضادات الأكسدة والتى تساعد على وقاية الجلد وحمايته من أشعة الشمس الضارة ومضادات الأكسدة توجد بكثرة فى النباتات ذات الألوان الزاهية وتساعد فى حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية ومن تلك الأطعمة.

الطماطم: على الرغم من اعتقاد الكثيرين أن الطماطم من الخضروات إلا أنها حقيقة تعتبر من الفواكة بالإضافة إلى أنها تحتوى على صبغة الليكوبين والتى تكون اللون الأحمر للطماطم وتلك الصبغة تعتبر من مضادات الأكسدة والتى تحمى الجلد من أشعة الشمس.

الشاى الأخضر: يعتبر من المشروبات التى لها فوائد لا تعد ولا تحصى حيث يستخدم لتقليل الوزن وتعزيز وظيفة القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى إزالة سموم الجسم وأيضا تجديد خلايا البشرة وحمايتها من الأشعة الفوق بنفسجية.

التوت: إن التوت غنى بالثيوسيانين والذى يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة ولذلك يحمى بشرتك من أشعة الشمس الضارة.

وقال صبحى، إن تلك الأطعمة تحتوى على مضادات أكسدة ولكن ذلك لا يعنى أنك تستطيع البقاء لمدة طويلة فى الشمس ولكن تلك الأطعمة توفر لك حماية جزئية فقط.

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مصر 365