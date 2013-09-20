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نقابات السويس: نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص

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نقابات السويس: نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص نقابات السويس: نطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص

طالب الاتحاد الإقليمى للنقابات المستقلة بالسويس رئيس الوزراء ورئيس المجلس القومى للأجور عبر بيان أصدروه اليوم الجمعة، بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص.

وقال محمد زكريا الجمال المتحدث الإعلامى للاتحاد الإقليمى، "نحن نطالب بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور معاً طبقاً للمعايير الدولية واتفاقيات العمل الدولية وقوانين منظمة العمل الدولية وأسعار السلع فى واحتياجات المواطن العامل وأسرته لكى تتحقق العدالة الاجتماعية".

وأضاف الجمال لـ"اليوم السابع"، لكى يتطبق ذلك لابد من إصدار قانون عادل يشمل جميع العاملين المصريين، لأن كلنا فى مجتمع واحد, وذلك بتطبيق الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، وأن يكون الحد الأدنى هو أساسى الراتب وليس شامل الراتب والبدلات والأرباح والعلاوات، لأن هذا يخالف المعايير الدولية.

وتابع "يجب أن يكون فى هيكل تنظيمى وتدرج، ويجب النظر أيضاً للعمالة غير المنتظمة والبائعين والسائقين والعاطلين, وأضاف لكى تكتمل المنظومة نطالب تحديد الأسعار على السلع والرقابة عليها منعاً للاستغلال, ويجب تطبيق الحد الأقصى قبل الأدنى لعدم تحمل الدولة أعباء زيادة فى الميزانية ويوجد فساد فى الرواتب لم يحقق العدالة الاجتماعية".

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مصر 365

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