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الأمن يسيطر على شارع التحرير بعد اشتباكات الإخوان والأهالي.. وتشكيل لجان شعبية والمحال تغلق أبوابها

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الأمن يسيطر على شارع التحرير بعد اشتباكات الإخوان والأهالي.. وتشكيل لجان شعبية والمحال تغلق أبوابها الأمن يسيطر على شارع التحرير بعد اشتباكات الإخوان والأهالي.. وتشكيل لجان شعبية والمحال تغلق أبوابها

كتب : محمد الأبنودى منذ 48 دقيقة

سيطرت قوات الأمن على شارعى التحرير والسودان بجوار كوبرى الخشب بالدقى، بعدما نشبت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وأهالى منطقة بين السرايات وشارع السودان، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة وإطلاق "الخرطوش، ما أدى إلى وقوع بعض الإصابات، وفرار أنصار المعزول إلى الشوارع الجانبية.

ونتيجة للأحداث تم غلق محطة مترو "البحوث"، ودفعت قوات الجيش بمدرعتين عند محطة المترو لتهدئة الوضع، فيما دفعت قوات الشرطة سيارة مصفحة وعدد من التشكيلات لفض الاشتباك.

كما قام الأهالى بتشكيل لجان شعبية لحماية المحلات والمنازل من أي رد فعل انتقامي محتمل من أنصار المعزول، وقام أصحاب المحلات بأغلاق أبوابها فى شارعى السودان والتحرير والشوارع الجانبية خشية تجدد الاشتباكات، كما قام الاهالى برفع إطارات السيارات المحروقة وسط الشوارع، التى كانت موضوعة لقطع الطريق أمام السيارات.

وشهد شارع السودان تكدس مرورى شديد بسبب قطعه وخوف مرور السيارات الأجرة من أمام منطقة كوبرى خشب، ما أدى إلى تكدس المواطنين بالشارع لعدم وجود مواصلات لهم متجهة إلى "ميدان الجيزة" و"شارع فيصل".

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