بالصور..مسيرة حاشدة للأهالى بالدقهلية تأييدا للجيش والشرطة

خرجت مسيرة حاشدة من أهالى قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، تأييدا للجيش والشرطة، وانطلقت من ميدان أبو حرمى وطافت شوارع القرية مرددين الهتافات المؤيدة للجيش والشرطة والفريق السيسى.

وقام المتظاهرون برفع صور وزير الدفاع معلنين تأييدهم له فى الحرب ضد الإرهاب، كما قاموا برفع لافتات باللغة الإنجليزية والعربية موجهة لشعوب الدول التى تؤيد حكومتها لإرهاب الإخوان، موجهين رسالة أن خلافات شعب مصر مع قادتهم وليست مع شعوب تلك الدول.

وقام الأهالى بحرق علم إسرائيل وبجواره صور المعزول وعلم القاعدة وحماس والإخوان

> للتأكيد على رفضهم إرهاب تلك الدول ومساعدتهم لأنصار المعزول كما قاموا بحرق صور قادة الدول الأجنبية المؤيدين لأنصار المعزول، ووجه أهالى القرية رسالة إلى شعوب الدول الأجنبية الأخرى مؤكدين أن الشعب المصرى مع الشعوب الأخرى ولكن ضد قادتهم المؤيدين للإرهاب.