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العربى: الإمارات تدرس تمويل استثمارات فى مصر بـ 20 مليار جنيه

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العربى: الإمارات تدرس تمويل استثمارات فى مصر بـ 20 مليار جنيه العربى: الإمارات تدرس تمويل استثمارات فى مصر بـ 20 مليار جنيه

كشف وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى أن دولة الإمارات العربية تدرس تمويل مشروعات فى باستثمارات قد تتجاوز الـ 20 مليار جنيه، فى إطار تنفيذ خطة الاقتصادى المصرى.

وقال العربى فى تصريحات صحفية الجمعة، إن عرضت على الوفد الإماراتى الرسمى، الذى زار مصر مؤخرا، تمويل مشاريع باستثمارات قد تتجاوز 20 مليار جنيه، وعلمنا أن الإمارات تدرس الأمر وتتجه للموافقة على العرض، مشيرا إلى أن موافقة الإمارات لهذا الأمر سيكون خارج خطة الدعم لمصر التى أعلنته عنها.

أضاف العربى أن المبالغ التى ستقوم الإمارات بضخها فى الخطة العاجلة، ستكون إضافة للمساعدات التى قدمتها بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، ضمن حزمة مساعدات خليجية بـ12 مليار دولار لمصر.

وأشار وزير التخطيط إلى أن شركات إماراتية كبرى يدرسون حاليا المساهمة فى تمويل عدد من المشاريع الكبرى، التى عرضتها عليهم مصر ضمن خطة التحفيز الاقتصادى، وهى مشاريع خاصة بالطرق والمترو والسكة الحديد.

كانت الحكومة، أعلنت عن خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرى لتحقيق العدالة الاجتماعية، باستثمارات تبلغ 22.3 مليار جنيه.

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مصر 365

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