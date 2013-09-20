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وزيرة الصحة تغادر القاهرة متوجهة إلى الرياض

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وزيرة الصحة تغادر القاهرة متوجهة إلى الرياض وزيرة الصحة تغادر القاهرة متوجهة إلى الرياض

كتب : أ ش أ منذ 9 دقائق

غادرت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة، القاهرة، مساء اليوم، متوجهة إلى الرياض في زيارة للسعودية تستغرق يومين.

وتشارك الوزيرة، خلال الزيارة، في المؤتمر الدولي الثاني لطب الحشود الذي تنظمه وزارة الصحة غدًا ويستمر يومين، كما تلتقي مع نظيرها السعودي الدكتور عبدالله الربيعة، لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال الصحة.

ويناقش المؤتمر التجارب العلمية والإجراءات الصحية التي يتم اتخاذها في التعامل مع الحشود البشرية خلال موسمي الحج والعمرة واستعراض تجربة السعودية في مواسم الحج التي تشهد أكبر حشد عالمي.

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