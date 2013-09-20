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برنامج غذائى خاص للفتيات التى تعانى من السمنة

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برنامج غذائى خاص للفتيات التى تعانى من السمنة برنامج غذائى خاص للفتيات التى تعانى من السمنة

تقول الدكتورة أمل فتحى خبيرة التغذية، إن الريجيم الخاص للفتيات اللاتى يعانين من السمنة فى سن صغيرة، فهناك من تعانى من سمنة قلية، فعلى الأم الاهتمام والحرص على ذلك حتى لأن ذلك يسبب الاكتئاب فى بعض الأحيان.

وأوضحت أن السعرات الحراريات المطلوبة بالنسبة للفتيات فمن 1500- 3000 وحدة حرارية، حيث يتم اختيار النظام المناسب حسب الزيادة فى الوزن والجهد المبذولين.

تقدم الدكتور أمل هذا البرنامج خاص لرجيم الفتيات الغيرات:

الفطور:

بيضة واحدة وملعقتان كبيرتان لبنة، أو قطعة صغيرة من الجبنة، نصف رغيف خبز أو رغيف واحد من الخبز "الأفرنجى" أو خمس قطع من البسكويت المالح، قطعة واحدة من الفاكهة الطازجة، وشاى أو قهوة. دون سكر.

الغداء:

90 جرامًا من اللحم أو السمك أو الدجاج دون دهن، ثلاثة أرباع رغيف من الخبز العربى أو رغيف واحد من الخبز "الأفرنجى" أو نصف فنجان من البطاطا، وخضار حسب الرغبة، ملعقتان صغيرتان من الزيت أو الزبدة، فنجان واحد من اللبن أو الحليب، وقطعة واحدة من الفاكهة الطازجة.

العشاء:

بيضة واحدة مع أربع ملاعق كبيرة لبنة، ثلاثة أرباع رغيف من الخبز العربى أو رغيف واحد من الخبز الإفرنجى أو خمس قطع من البسكويت المالح، قطعة واحدة من الفاكهة الطازجة، فنجان واحد من اللبن أو الحليب عند النوم.

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مصر 365