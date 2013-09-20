مقتل 18 شرطيا أفغانيا في«فخ» نصبه متمردون شمال البلاد

قتل مسلحون 18 شرطيا أفغانيا أثناء عودتهم من عملية لمكافحة المتمردين حيث تعرضوا لكمين في ولاية بدخشان النائية في شمال شرق البلاد، كما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الجمعة

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لكن متمردي طالبان قتلوا 17 جنديا أفغانيا كانوا في الأسر لديهم في الإقليم نفسه في مارس، بعد أن خطفوهم خلال حراستهم أحد المواكب

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