مقتل 18 شرطيا أفغانيا في«فخ» نصبه متمردون شمال البلاد

قتل مسلحون 18 شرطيا أفغانيا أثناء عودتهم من عملية لمكافحة المتمردين حيث تعرضوا لكمين في ولاية بدخشان النائية في شمال شرق البلاد، كما أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الجمعة. وأضافت أن «وزير الداخلية بالوكالة حزين جدا لمقتل 18 شرطيا وإصابة 13 آخرين في هجوم إرهابي وقع في إقليم وردوج في بدخشان». وتابعت أن «مجموعة من قوات الشرطة الأفغانية وأثناء عودتها من عملية تطهير في إقليم وردوج تعرضت لكمين نصبه الأعداء وأدى إلى مقتل شرطيين أفغان شجعان». وشمال شرق افغانستان منطقة جبلية بعيدة عن معاقل طالبان في جنوب البلاد، ويعتبر هادئا نسبيا، لكن متمردي طالبان قتلوا 17 جنديا أفغانيا كانوا في الأسر لديهم في الإقليم نفسه في مارس، بعد أن خطفوهم خلال حراستهم أحد المواكب.إعلان - Ads إعلان - Ads