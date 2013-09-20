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راغب علامة يتألق في أمريكا.. ويعود للبنان ليتفرغ لـ"آراب أيدول"

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راغب علامة يتألق في أمريكا.. ويعود للبنان ليتفرغ لـ"آراب أيدول" راغب علامة يتألق في أمريكا.. ويعود للبنان ليتفرغ لـ"آراب أيدول"

كتب : نورهان طلعت منذ 40 دقيقة

قام راغب علامة بالغناء في ثاني حفلات جولته الغنائية في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن أحيا حفلاً في ديترويت؛ حيث صعد راغب على المسرح في تمام الساعة الثانية عشرة مساء وسط عدد كبير من الحضور، وغنى عددًا من أشهر أغنياته مثل "سهروني الليل" و"مغرم يا ليل" و"طب ليه" و"تصدق" و"لا احلفلك" و"قلبي عشقها" وغيرها من الأغاني التي رقص معها كل الحضور.

وحرص "راغب" على التقاط الصور مع معظم الحضور، وبعد انتهاء الحفل مباشرة سافر راغب وفرقته الموسيقية إلى مدينة نيويورك لإحياء حفل هناك، وبعدها سيحيي آخر حفلتين له في كل من مدينة تكساس وميامي الأسبوع المقبل قبل العودة إلى لبنان والتفرغ لبرنامج "آراب أيدول".

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