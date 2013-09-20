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اختيار السودان عضوا بمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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اختيار السودان عضوا بمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختيار السودان عضوا بمجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فاز السودان بعضوية مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقب ترشيح المجموعة الأفريقية بالوكالة له وكينيا.

وقال وزير العلوم والاتصالات السودانى عيسى بشرى -فى تصريح اليوم الجمعة- إن اختيار السودان للمجلس يدحض الدعاوى التى تشير إلى أن السودان يعانى من عزلة دولية، وإن هناك رفضا ومحاولةً لعزله، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية لديها ثقة فى السودان، وأهميته على المستويين الإفريقى والدولى.

وأضاف أن مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، يضم 35 دولة من مختلف دول العالم، فى مقدمتها الدول الصناعية الكبرى، ويختص المجلس باختيار الأمين العام للوكالة، ووضع السياسات والتوجهات التى تحكم عمل الهيئة الدولية، فيما يختص بالطاقة الذرية والنووية، ويعتبر المجلس هو أساس العمل فى الوكالة.

يذكر أن التصويت جرى خلال اجتماعات المؤتمر العام للوكالة بجنيف -التى اختتمت أعمالها أمس- وجددت المطالبة بمشروع قرار للمجموعة العربية بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للتفتيش، ورغم تعنت إسرائيل ورفضها لأى قرار أو مشروع فى هذا الاتجاه، إلا أنه بتنسيق المجموعة العربية مع المجموعات الدولية الأخرى تم اعتماد هذا التوجه.

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مصر 365