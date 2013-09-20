الجيش اللبنانى يواصل إجراءاته الوقائية ضد التفجيرات

يواصل الجيش اللبنانى اتخاذ إجراءاته الوقائية لمكافحة مخاطر وقوع أى تفجير فى البلاد، وخاصة ببيروت فى الوقت الذى أفادت الأنباء بتعرض بلدة حكر جنين فى عكار بشمال لبنان لإطلاق نار من الأراضى السورية.

وقال الجيش اللبنانى فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إنه اتخذ المزيد من الإجراءات الأمنية الوقائية، بما فى ذلك تسيير دوريات مكثفة وإقامة حواجز وتركيز نقاط مراقبة للسيارات والمارة.

كما اتخذت قيادة الجيش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرسمية المختصة، سلسلة من التدابير، بدءا من منطقة بيروت الكبرى، على أن تستكمل تباعا فى باقى المناطق اللبنانية.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات قيام مركز المحافظة بإصدار بطاقات تعريف خاصة بأصحاب السيارات، وتوزيعها على سكان الأحياء المختلفة، وأنه تقرر أن يعود للشركات الخاصة لتأمين حماية المجمعات التجارية، وتفتيش السيارات الداخلة لجراجاتها.

وأكد الجيش التنسيق مع رجال الدين واللجان المسئولة عن المساجد والكنائس لجهة منع وقوف السيارات فى محيطها، وبخاصة يومى الجمعة والأحد من كل أسبوع، بالإضافة لتفتيش الداخلين إليها ومراقبة المشبوهين.

ودعا الجيش المواطنين اللبنانيين إلى التعاون مع قوى الأمن الداخلى وشرطة بلدية بيروت، لجهة منع وقوف السيارات فى الأماكن غير المسموح بها، ومراقبة السيارات والأشخاص المشبوهين والإبلاغ عنهم.