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روشتة طبية لتحقيق السعادة الزوجية

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روشتة طبية لتحقيق السعادة الزوجية روشتة طبية لتحقيق السعادة الزوجية

يرغب كل منا فى تحقيق التوافق النفسى مع الذات، والتغلب على معظم المشاكل التى تواجه الفرد، ومن أجل تحقيق ذلك يقدم دكتور هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى مجموعة من النصائح التى تتيح للفرد تحقيق ذلك التوافق النفسى

1- امتنع عن العصبية التى تجعلك غير قابل للنقاش مع الآخرين ودوما ما تصطدم معهم وحاول التفكير بتعقل دون التسرع فى إتخاذ القرار.
> 2- حاول أن تملأ السعادة وجهك مهما كانت المشاكل فالسعادة هى شعور اختيارى تحتاج إليه وتشعر أنك قادر على تحقيقه إذا أردت ذلك.
> 3- لا تتردد فى خلق لحظات جميلة تجمع فيها كل أقاربك والمحيطين بك الذين تشعر أنك بحاجة إليهم.
> 4- لا تشعر أن رأيك الوحيد هو الصائب بل حاول أن تشارك زوجتك فى كل صغيرة وكبيرة وأن يحتفظ كل منكما بقدر من الخصوصية فى حياته التى تتيح له قدرا من الحرية.
> 5- على الطرفين إدراك أن اليد إذا تدخلت يوما لحسم الصراع فى أى مشكلة بينكما فسيخلق ذلك نوعا من عدم الاحترام ويكون كل طرف غير متقبل للآخر.
> 6- احرص على تخصيص يوم للابتعاد عن جو المنزل حتى تتمكن من قضاء نزهة تتيح لك التمتع مع زوجتك وأولادك مع ضرورة التنبه لكل ما يحيط بزوجتك من ضغوط حتى تساعدها على التخلص منها.
> 7- على الزوجة أن تحيط الزوج بكلمات تساعده على التغلب على ضغوط الحياة اليومية (ترجع بالسلامة – خد بالك من نفسك) وغيرها من الكلمات التى تشعره باهتمامها حتى لا تتحول الحياة بينهما لنوع من الجفاف فى العلاقة، وبالحب والمودة يستطيعان تحقيق السعادة الزوجية.

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مصر 365