علي عبدالخالق يعود للدراما التليفزيونية رمضان المقبل

كتب : محمد عبد الجليل منذ 36 دقيقة

كشف المخرج علي عبدالخالق، عن استعداده لتقديم مسلسل درامي جديد خلال الفترة المقبلة لم يستقر بعد عليه.

وقال عبدالخالق في تصريح لـ"الوطن": أقوم حاليا بقراءة أكثر من سيناريو معروضين عليّ من قبل جهة إنتاجية لاختيار إحداها لتقديمه خلال الموسم الدرامي المقبل في رمضان، وسأستقر على العمل خلال أسبوعين على الأكثر، بعدها أبدأ فس اختيار فريق العمل والتحضير له.

يذكر أن مسلسل "البوابة الثانية"، كان آخر عمل لعلي عبدالخالق في الدراما التليفزيونية، وهو بطولة نبيلة عبيد وتم عرضه عام 2009.