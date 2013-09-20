محافظ القاهرة: استعدادات جادة بالعاصمة لبدء الدراسة فى مواعيدها

أعلن د.جلال سعيد محافظ القاهرة فى بيان له اليوم استعداد كافة مدارس العاصمة لاستقبال العام الدراسى الجديد وبدء الدراسة فى مواعيدها دون تأجيل، مؤكداَ على اتخاذ أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية ورؤساء القطاعات جميع الإجراءات لبدء عام دراسى متميز لطلبة جميع المراحل دون عقبات أو مشاكل.

واطمئن المحافظ على استكمال ورود الكتب الدراسية لكافة المراحل التعليمية بنسبة أكثر من 90% وتسليمها للتلاميذ قبل بداية الدراسة مطالباَ بأن يكون هناك تقريراً مفصلاً عن موقف الكتاب المدرسى أولاً بأول لتذليل وحل معوقات وصوله للطلبة بجميع المدارس.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل فصول المدارس وإزالة الملصقات على أسوار المدارس وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وصيانة الفصول ومقاعد التلاميذ وصيانة دورات المياه وكذا تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة التلاميذ والطلاب مشيراَ على ضرورة مشاركة التلاميذ فى جميع أعمال الصيانة حتى يشعر التلاميذ بقيمة وأهمية ما يفعلون.

وأشار المحافظ إلى أنه تم مخاطبة وزير التربية والتعليم بتوفير عدد من المواقع لمساحات أراضى فضاء أملاك الدولة يمكن إقامة مدارس جديدة عليها بتمويل من الوزارة للمساهمة فى تخفيف الكثافة الطلابية بالفصول وخصوصاَ المناطق الأكثر احتياجاَ وذات الكثافة الطلابية العالية.

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