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محمود الهباش: أبو مازن يبذل كافة الجهود للتخفيف عن شعبه بالضفة وغزة

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محمود الهباش: أبو مازن يبذل كافة الجهود للتخفيف عن شعبه بالضفة وغزة محمود الهباش: أبو مازن يبذل كافة الجهود للتخفيف عن شعبه بالضفة وغزة

قال وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينى محمود الهباش، إن "الرئيس محمود عباس (أبومازن) يبذل كافة الجهود من أجل التخفيف عن أبناء شعبه فى الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحا أن أبو مازن أجرى اتصالات مكثفة مع المسئولين فى جمهورية العربية لفتح معبر رفح لأبنائه الطلبة والمرضى، والذين تقطعت بهم السبل.

وأشار الهباش- خلال خطبة الجمعة بمسجد التشريفات فى مقر الرئاسة الفلسطينية- إلى أن حجاج بيت الله الحرام سيبدأون قريبا بالتوجه إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأوضح أن ركن الحج يتطلب من كل مسلم أن يؤديه وهو موحد لله تعالى وحده، وأن ينبذ كل الخلافات والانقسامات وإنهاء كل مظاهر الفرقة التى تمزق وحدة الشعب الفلسطينى.

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