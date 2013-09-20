أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

تامر أمين: "لا كرداسة بعد اليوم"

Google+ Print
تامر أمين: "لا كرداسة بعد اليوم" تامر أمين: "لا كرداسة بعد اليوم"

كتب : خالد جمال منذ 35 دقيقة

احتفل الإعلامي تامر أمين، في برنامجه "ساعة مصرية" على قناة "روتانا مصرية"، بتطهير منطقة كرداسة من الإرهاب.

وجاءت حلقة البرنامج تحت عنوان "لا كرداسة بعد اليوم"، فقال الصحفي عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، "وزارة الداخلية فقدت 122 من عناصرها، بينهم 30 ضابطًا، وعملية كرداسة نظيفة".

وأضاف شريف طه، المتحدث باسم حزب النور السلفي، "لم نسمع عن مقتل أي أحد في كرداسة حتى الآن، ما يعزز تغير العقيدة الأمنية، فالبلطجة ملف مهم جدًا في ، وهناك مخاوف من تفرغ الأمن لمواجهة الإرهاب وترك هذا الملف".

وأشار محمد عثمان، عضو اللجنةة العليا لحزب "مصر القوية"، إلى أن "وزارة الداخلية لديها القدرة على مواجهة العنف دون وقوع ضحايا بشكل كبير، والوقت مناسب لإعادة هيكلة وزارة الداخلية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي

الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي

البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور

البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور