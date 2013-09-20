تامر أمين: "لا كرداسة بعد اليوم"

كتب : خالد جمال منذ 35 دقيقة

احتفل الإعلامي تامر أمين، في برنامجه "ساعة مصرية" على قناة "روتانا مصرية"، بتطهير منطقة كرداسة من الإرهاب.

وجاءت حلقة البرنامج تحت عنوان "لا كرداسة بعد اليوم"، فقال الصحفي عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، "وزارة الداخلية فقدت 122 من عناصرها، بينهم 30 ضابطًا، وعملية كرداسة نظيفة".

وأضاف شريف طه، المتحدث باسم حزب النور السلفي، "لم نسمع عن مقتل أي أحد في كرداسة حتى الآن، ما يعزز تغير العقيدة الأمنية، فالبلطجة ملف مهم جدًا في مصر، وهناك مخاوف من تفرغ الأمن لمواجهة الإرهاب وترك هذا الملف".

وأشار محمد عثمان، عضو اللجنةة العليا لحزب "مصر القوية"، إلى أن "وزارة الداخلية لديها القدرة على مواجهة العنف دون وقوع ضحايا بشكل كبير، والوقت مناسب لإعادة هيكلة وزارة الداخلية".