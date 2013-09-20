الجراح قلّد كوكبة من الضباط رتبهم: حافظوا على القسم بمزيد من الجهد والعطاء

قلد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح صباح أمس، كوكبة من الضباط رتبهم، وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي.

>وهنأ وزير الدفاع الضباط الجدد بكلمة جاء فيها «نبارك لكم اليوم، ونهنئكم بحصولكم على ثقة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه، وعليكم أن تحافظوا على هذا القسم، ببذل المزيد من الجهد والبذل والعطاء، بما يحقق مصلحة الوطن والمحافظة عليه والذود عنه، وأن تتزودوا بالعلم والمعرفة، للارتقاء بمستوى الأداء في وحداتكم، لتكونوا عند حسن ظن رؤسائكم ومسؤوليكم بكم، راجياً الله العلي القدير لكم التوفيق والنجاح في حياتكم العلمية والعملية لخدمة وطننا الحبيب».

>حضر مراسم التقليد نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالرحمن العثمان، وأعضاء مجلس الدفاع العسكري.

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