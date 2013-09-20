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قيادى بـ"الإنقاذ": يجب معرفة أسباب وضع القرضاوى على قوائم ترقب الوصول

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قيادى بـ"الإنقاذ": يجب معرفة أسباب وضع القرضاوى على قوائم ترقب الوصول قيادى بـ"الإنقاذ": يجب معرفة أسباب وضع القرضاوى على قوائم ترقب الوصول

قال الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، إنه يجب الإعلان عن أسباب وضع الشيخ يوسف القرضاوى على قوائم الترقب والوصول، مشيرا إلى أن الرأى العام لابد وأن يعرف ما هى الأسباب التى جعلت الدولة تضعه على هذه القائمة، وما هى الاتهامات الموجهة إليه وقد يكون ذلك لتفعيل مبدأ الشفافية، ويجب أن يكون ذلك مع أى مواطن أيا كان وضعه.

وأضاف عبد المجيد فى تصريحات له اليوم "إنه لا يعلم إذا كانت قطر طردت القرضاوى أم لا، ولكن ما يهمنا الآن أن على الدولة أن تفصح دائما عن أسباب الترقب أو المنع من السفر، حيث إن ذلك حقا قانونيا لأى مواطن، وحتى لا تحدث مثل هذة الأمور بلبلة".

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مصر 365