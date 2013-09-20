أخبار عاجلة

الأخبار - وزيرة الإستثمار: المساعدات الإقتصادية التي تقدمها الولايات المتحدة ستركز على توفير فرص عمل -
الأخبار - وزيرة الإستثمار : القضايا الإقتصادية تتصدر المباحثات مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : إستثمارات الولايات المتحدة في مصر تصل إلى 23 مليار دولار -
الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خطيب النور: العدالة الاجتماعية تحقيقها يكون تحت مظلة الإسلام‎

Google+ Print
خطيب النور: العدالة الاجتماعية تحقيقها يكون تحت مظلة الإسلام‎ خطيب النور: العدالة الاجتماعية تحقيقها يكون تحت مظلة الإسلام‎

قال الدكتور محمد المعصراوى خطيب مسجد النور: "ما أحوج الأمة العربية والإسلامية إلى أن تفهم دينها فهما صحيحا كما فهمه وتمسك به أصحاب رسول الله فالإسلام فى القلب نور وفى العمل مقاصد"، موضحا أن الإسلام انتشر فى مشارق الأرض ومغاربها وربوعها لأن الدعاة كان يريدون حماية الإسلام من الفتك به.

وأضاف المعصراوى خلال خطبته بمسجد النور بالعباسية، أن النبى أرسى قواعد الإسلام ودافع عنه فى الغزوات والحروب لإرساله للعالم أجمع، مطالبا المواطنين بمحاسبة أنفسهم قبل ملاقاة الله.

وأشار إلى أن الدين الإسلامى يحقق العدالة الاجتماعية تحت مظلته وأن العدل والسماح والأخلاق هى أصول تطبيق أمور الإسلام، داعيا :"من أراد بمصر خيرا فوفقه ومن أراد بها شرا فأهلكه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365