خطيب النور: العدالة الاجتماعية تحقيقها يكون تحت مظلة الإسلام‎

قال الدكتور محمد المعصراوى خطيب مسجد النور: "ما أحوج الأمة العربية والإسلامية إلى أن تفهم دينها فهما صحيحا كما فهمه وتمسك به أصحاب رسول الله فالإسلام فى القلب نور وفى العمل مقاصد"، موضحا أن الإسلام انتشر فى مشارق الأرض ومغاربها وربوعها لأن الدعاة كان يريدون حماية الإسلام من الفتك به.

وأضاف المعصراوى خلال خطبته بمسجد النور بالعباسية، أن النبى أرسى قواعد الإسلام ودافع عنه فى الغزوات والحروب لإرساله للعالم أجمع، مطالبا المواطنين بمحاسبة أنفسهم قبل ملاقاة الله.

وأشار إلى أن الدين الإسلامى يحقق العدالة الاجتماعية تحت مظلته وأن العدل والسماح والأخلاق هى أصول تطبيق أمور الإسلام، داعيا :"من أراد بمصر خيرا فوفقه ومن أراد بها شرا فأهلكه".