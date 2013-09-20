ما أعراض وطرق الوقاية من القولون العصبى؟

القولون العصبى رغم أنه مرض العصر فلابد لنا أن نتعرف على أهم أعراض مرض القولون العصبى.

أوضح لنا الدكتور جمال غانم استشارى الجهاز الهضمى والكبد، أن أعراض القولون العصبى ترجع لعدة أسباب وهى:

> - تقلصات والآم حادة بالبطن.

> - شعور بانتفاخ وغازات بالبطن.

> ـ اضطرابات فى الإخراج فى صورة تقلصات بالبطن متبوعة بنوبات إسهال أو أمساك.

> ـ عسر فى الهضم مصحوب بقىء فى بعض الأحيان.

> - صعوبة فى التنفس وزيادة فى ضربات القلب.

> - أرق واضطرابات فى النوم وتوتر عصبى مصحوب بصداع.

وأشار غانم إلى أن طرق الوقاية والعلاج من مرض القولون العصبى حيث ينصح بالآتى:

> ـ الابتعاد عن التوتر العصبى لأنه السبب الرئيسى للمرض.

> - تجنب تناول الأطعمة المليئة بالبهارات والتوابل والأطعمة المسببة للانتفاخ والغازات مثل البصل والفول وتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

> ـ الإقلاع عن التدخين.

> ـ ممارسة الرياضة وخصوصا رياضة المشى لأنها تهدئ الأعصاب وتطرد الغازات بالنسبة للعلاج الدوائى هناك بعض الأدوية التى تهدئ من حركة القولون وعصبيتها، وهنا يجب اتباع إرشادات الطبيب المعالج فى تناول الأدوية والعقاقير التى تساعد على الشفاء من مرض العصر.