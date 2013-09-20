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علا غانم: الفن يحاول النهوض بشتى الطرق رغم الظروف الاقتصادية السيئة

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علا غانم: الفن يحاول النهوض بشتى الطرق رغم الظروف الاقتصادية السيئة علا غانم: الفن يحاول النهوض بشتى الطرق رغم الظروف الاقتصادية السيئة

كتب : نورهان طلعت منذ 13 دقيقة

أكدت الفنانة علا غانم، أن الفن يمر بمرحلة صعبة بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها ، ورغم ذلك فإن كل فنان يحاول من ناحيته العمل من أجل البقاء والاستمرار ومحاربة مثل هذه الظروف، فما يمر به الفن هو أشبه بمرحلة العلاج الطبيعى بعد الوعكة الصحية.

وأضافت علا، فى تصريح خاص لـ"الوطن"، أنها ليست ضد فكرة أن يقوم الفنانين بالعمل بأى طريقة حتى إذا كانت بتقديم برامج على القنوات الفضائية على سبيل المثال، لأن الفنان يحتاج إلى العمل فى هذه الفترة، وهذا سيكون جيدا بالنسبة له "لأنه أرخص للمنتج أن يأتى بأى مذيع فى التليفزيون ويجعله يقدم برنامج من أن يأتى بفنان له جمهوره واسمه، إضافة إلى أن منتجى البرامج يدركون تماماً حجم الاستفادة من النجم، وأنه سيضيف لهم، وأنها إذا لم يكن لديها أي التزامات بتصوير أي عمل فنى، فكانت من الممكن أن تقوم بذلك إذا عرضت عليها فكرة برنامج".

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