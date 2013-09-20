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مدير مستشفى منفلوط المقال يطالب بعودته لموقعه بعد أن عزله "الإخوان"

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مدير مستشفى منفلوط المقال يطالب بعودته لموقعه بعد أن عزله "الإخوان" مدير مستشفى منفلوط المقال يطالب بعودته لموقعه بعد أن عزله "الإخوان"

كتب : سعاد أحمد منذ 45 دقيقة

طالب الدكتور إيهاب عبد الحكم المدير السابق لمستشفى منفلوط المركزى، والذى سبق وأن أصدر محافظ أسيوط السابق الدكتور يحيى كشك قرارا بإقالته من منصبه وتعيين بدلاً منه القيادى الإخوانى الدكتور محمد عبد الرازق دون أن يرتكب الدكتور أى مخالفة مالية أو إدارية ولكن تنفيذا لمخطط أخونة الدولة.

قال الدكتور إيهاب عبد الحكم "كنت أعمل مديرا لمستشفى منفلوط المركزي منذ 25/8/2010 حتى تولى الدكتور يحيى كشك محافظ اسيوط الاخواني السابق وكان نائبى فى ذلك الوقت الدكتور محمد عبد الرازق علي القيادى الإخوانى، وتم الاتفاق فيما بينهما بأن يتم تعيينه مديراً للمستشفى مقابل عدم ترشحه في انتخابات البرلمان القادمة.

وأضاف عبد الحكم وتمت الصفقة بتكليف المدير العلاجي بالمديرية إخوانى أيضا، بإعداد مذكرة لوكيل وزارة الصحة لاقالتي بدون تحقيق وقام الدكتور وكيل الوزارة باقالتي ونقلي كأخصائي جراحة بمستشفي القوصية المركزي بتاريخ 18/6/2013 وتعيين الدكتور محمد عبد الرازق القيادى الإخواني مديرا للمستشفى.

وقال عبد الحكم "بعد سقوط حكم الإخوان وفض اعتصامى رابعة والنهضة هرب مدير المستشفى الإخوانى وأصبحت المستشفى تدار بلا مدير"،

وأشار إلى أنه تلقى اتصالا هاتفى من وكيل مديرية الصحة وأكد له أنهم سيعيدوه إلى منصبه نظرا لعدم وجود مدير للمستشفى، وقال عبد الحكم "إن الوكيل أوضح لى خلال الاتصال سياسة المديرية والتكليفات المطلوبة منى فى المرحلة القادمة إلا أننى فوجئت بتعيين مدير غيري دون توضيح الأسباب".

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