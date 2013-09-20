ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 20 سبتمبر

فيينا: تختتم اليوم اجتماعات مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام السنوى الثالث والخمسين بفيينا.

جنيف: يفتتح فى مدينة جنيف السويسرية اليوم معرض الفرعون المصرى "توت عنخ آمون" الذى يقام فى صالة المعارض الكبرى بجنيف على مساحة 3500 متر مربع، ويستمر حتى الثانى عشر من يناير القادم 2014.

القاهرة: تنتهى اليوم مهلة عملية تسجيل رغبات المرحلة الثالثة للتنسيق بالجامعات التى بدأت الأربعاء الماضى.

موسكو: يبدأ اليوم المشروع التدريبى الاستراتيجى الروسى- البيلاروسى المشترك "الغرب 2013"، على أن يستمر لمدة أسبوع فى ميادين رماية تقع فى منطقة كالينينجراد الروسية وفى بيلاروسيا وفى بحر البلطيق، بمشاركة نحو 12 ألف فرد من أفرد القوات المسلحة الروسية.

القاهرة: تنطلق اليوم القافلة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف إلى محافظة الفيوم، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتواصل جهودها فى إبراز سماحة الدين الإسلامى وسعة أفقه.

الإسكندرية: بدء فعاليات المؤتمر القومى لشباب الأحزاب والتيارات السياسية بمشاركة 300 شاب يمثلون 26 حزباً وتياراً سياسياً، والذى تنفذه الوزارة بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، ويستمر أربعة أيام، يتناول فيها العديد من الموضوعات المهمة منها رؤية الشباب حول إعداد الدستور المرتقب وللعدالة الانتقالية والدولة المدنية.

واشنطن: تعقد اليابان والولايات المتحدة الأمريكية مباحثات ثنائية حول التعريفة الجمركية فى واشنطن، اعتبارًا من اليوم وحتى الاثنين، بالتزامن مع انعقاد جلسة كبار المفاوضين.

الكويت: تنطلق اليوم بطولة الكويت للسيارات والدراجات الآلية (الاستعراض الحر) لموسم 2013- 2014 على حلبة الاستعراض الحر بالكويت.

الكويت: يعقد مدربو المنتخبات المشاركة فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2014 (لبنان وبوتان وطاجيكستان والهند) مؤتمرا صحفيا اليوم للوقوف على آخر استعدادات تلك المنتخبات لهذه التصفيات.

طرابلس: تتوجه بعثة المنتخب الوطنى الليبى للكرة الطائرة إلى تونس، لخوض منافسات بطولة أفريقيا التى ستنطلق فى الثانى والعشرين من شهر سبتمبر الجارى، ويشارك فيها ستة منتخبات هى ليبيا ومصر والجزائر والمغرب والكاميرون، بالإضافة إلى المنتخب المستضيف تونس.

الرباط: تحتضن مدينة زاكورة جنوب شرقى المغرب ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام المهرجان الدولى الأول للحكاية، والذى يتميز بمشاركة نخبة من المختصين فى مجال الحكاية بالمغرب والعالم العربى، فى إطار تشجيع الحكاية، وإبراز الطاقات الإبداعية وقدرات الشباب فى هذا الميدان، علاوة على الاهتمام بالموروث الحكائى المحلى وتثمينه.