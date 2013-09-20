نبيل فهمى يؤكد للقائم بأعمال السفارة الأمريكية التزام مصر بخارطة الطريق

صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير نبيل فهمى أكد خلال لقائه السفير ديفيد ساترفيلد القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى القاهرة أمس، التزام الحكومة بخارطة الطريق وتنفيذها وفقًا للتوقيتات الزمنية المعلنة.

وأشار فهمى إلى أعمال العنف والإرهاب التى تشهدها البلاد فى الفترة الحالية، وتصميم الحكومة على مواجهة هذه الأعمال بكل حسم وقوة ووفقًا للقانون.

ونوه بأن أى شخص أو طرف ينبذ العنف ولا يحرض عليه ولا يواجه تهمًا قضائية أو جنائية ويقبل بخارطة الطريق سيكون متاحًا له إمكانية المشاركة فى العملية السياسية الجارية.

وأوضح المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المشهد المصرى، فضلاً عن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.