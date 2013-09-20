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فريد الديب نقلاً عن مبارك: لا يصلح لمنصب الرئيس سوى «السيسي»

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فريد الديب نقلاً عن مبارك: لا يصلح لمنصب الرئيس سوى «السيسي» فريد الديب نقلاً عن مبارك: لا يصلح لمنصب الرئيس سوى «السيسي»

قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إن موكله أشاد بالفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واصفًا إياه بـ«أمل ».

وأوضح «الديب»، في لقائه ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مبارك أكد أنه لا يوجد من يصلح لمنصب الرئيس غير «السيسي» في الفترة الحالية، وأن رفضه للترشح للرئاسة سيتغير مع الضغط الشعبي.

وأكد «الديب» أن الرئيس الأسبق لم يتحدث نهائيًا طوال العامين الماضيين عن المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري السابق، وأنه فقط كان يتمنى أن يكون أداء المجلس العسكري أفضل من ذلك.

وأوضح «الديب» أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تستهدف تدمير الجيش المصري، مؤكدًا أن مبارك اعتبر محمد مرسي لا يصلح لحكم مصر، وأنه مجرم هارب من السجن قفز على كرسي السلطة.

ونفى «الديب» وجود نية سابقة لدى مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال، مشيرًا إلى أن الشائعة من صناعة الولايات المتحدة الأمريكية لإثارة الرأي العام المصري ضد مبارك عبر الجمعيات الأهلية في مصر.

ولفت «الديب» إلى أن عمر سليمان، رئيس المخابرات الأسبق، عرض على مبارك إلقاء القبض على المتدربين لدى الجمعيات الأهلية الأمريكية بمصر إلا أنه رفض ذلك وأمر بمراقبتهم، فإذا قاموا بأعمال تخريب يتم القبض عليهم.

وأكد «الديب» أن مبارك كان يحمل الكثير من التقدير لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ولا يراه السبب في وجوده في السجن بسبب توريطه في قضية قتل المتظاهرين.

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