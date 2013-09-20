النيابة تبدأ التحقيق فى «اقتحام كرداسة» بالمعاينة وسماع أقوال الشهود والمصابين

كتب : محمود الجارحى وجيهان عبدالعزيز منذ 60 دقيقة

أحداث اقتحام منطقة كرداسة

بدأت النيابة العامة أمس التحقيقات فى أحداث اقتحام منطقة كرداسة من قبل قوات الأمن الذى بدأ صباح أمس للقبض على مجموعة من المطلوبين فى أحداث قتل مأمور القسم وعدد من الضباط يوم 14 أغسطس الماضى، وقالت مصادر قضائية إن النائب العام، المستشار هشام بركات، يتابع التحقيقات أولاً بأول مع نيابات شمال الجيزة التى تباشر التحقيقات فى الأحداث برئاسة المستشار محمد أباظة، رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وأحمد رفعت، رئيس نيابة العجوزة وتامر الحديدى، رئيس نيابة كرداسة.

وقال المصدر إن النيابة بدأت التحقيق وإن فريقاً من النيابة الكلية لشمال الجيزة مع نيابة كرداسة سيقوم بمعاينة منطقة الأحداث وسماع أقوال الشهود من أهالى المنطقة ومن أفراد قوات الأمن حول مقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج، الذى لقى مصرعه نتيجة إصابته بطلق نارى بالصدر، وقررت النيابة ندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف على جثمانه وتقديم تقرير بسبب وفاته بالإضافة إلى تقرير عن الكشف الطبى على الضباط والمجندين الذين أصيبوا نتيجة إطلاق الرصاص عليهم خلال اقتحام قوات الأمن، وأشار المصدر إلى أن فرقاً آخر من المحققين سينتقل إلى مستشفى الشرطة لسماع أقوال المصابين حول الواقعة. وأوضح أن فريقاً ثالثاً سينتقل إلى مقر احتجاز المتهمين الذين ألقى القبض عليهم والمتورطين فى أحداث التحريض على أحداث قسم كرداسة وقتل ضباطه والتمثيل بجثامينهم بعد قتلهم بسبب فض اعتصام رابعة العدوية وقال إن النيابة تنتظر إخطار مديرية أمن الجيزة بتحديد أماكن المقبوض عليهم والذين وصل عددهم حتى مثول الجريدة للطبع إلى 48 متهماً للتحقيق معهم ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، موضحاً أن عدد قرارات الضبط والإحضار التى أصدرها تامر الحديدى، رئيس نيابة كرداسة التى تباشر التحقيق بلغ 135 متهماً أسفرت التحقيقات وتحريات الشرطة والأمن العام والأمن الوطنى عن ضبطهم فى عملية قتل الضباط والمحرضين عليها والذين قامت عملية اقتحام كرداسة للقبض عليهم وتسليمهم للنيابة. وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائى إلى مكان الحادث لتقديم تقاريرهم حول الأسلحة وفوارغ الأسلحة التى وجدت فى مكان الحادث. وقال المصدر إن النائب العام يتابع نتائج التحقيقات ويطلع على آخر ما توصلت إليه أولاً بأول عن طريق المكتب الفنى له برئاسة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد.

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