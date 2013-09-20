أخبار عاجلة

الأخبار - وزير التجارة والصناعة : نسعى لإعادة تفعيل إتفاقية التجارة والإستثمار مع الجانب الأمريكي -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : الإدارة الأمريكية مقتنعة بأن ما تمارسه جماعة الإخوان إرهاب -
الأخبار - سفير مصر لدى واشنطن : البعد الإقتصادي يحتل أهمية كبيرة في زيارة السيسي -
الأخبار - المحطات الرئيسية في زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
أمين لجنة الدعوة بالأزهر: لهذه الاسباب لا يجوز تجسيد الأنبياء -
وفاة غزالي "خال السوايسه".. قاوم المرض ولحق بشريكة عُمره بعد 10 أيام -
البعثة المصرية الألمانية تواصل أعمال الحفر والاستكشاف بالمنيا.. صور -
جامعة المنيا تُجري "بروفة" لاعتماد هيئة الجودة بكلية التمريض.. صور -
الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قائمة انتظار طويلة للمرضى الفقراء فى نيجيريا

Google+ Print
قائمة انتظار طويلة للمرضى الفقراء فى نيجيريا قائمة انتظار طويلة للمرضى الفقراء فى نيجيريا

يعانى المواطنون الفقراء فى نيجيريا من قائمة انتظار طويلة، للحصول على العلاج المناسب من الأطباء المتخصصين.

وذكرت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية أن نيجيريا تعانى من سوء الخدمات الصحية، حيث يتوفر عدد قليل من الأطباء المختصين لتوفير العلاج لملايين من المرضى الفقراء.

وسردت الصحيفة، قصة سيدة من بلدة "أوزورو" فى منطقة "إسوكو نورث" فى ولاية الدلتا، توجهت إلى المستشفى للعلاج من آلام مبرحة فى صدرها، وبعد معاناة بين المستشفيات والحصول فقط على مسكنات الآلام، والانتظار فى صفوف طويلة أمام الأطباء المختصين، نصحها الأطباء بالتوجه إلى مستشفى أوجيلى العام، ولكنها لم تجد الطبيب، ومن ثم توجهت إلى المركز الطبى الفيدرالى، حيث أبلغها الأطباء بضرورة العرض على طبيب متخصص فى مرض السرطان.

ومضت الصحيفة تقول، أن ولاية الدلتا وهى واحدة من أغنى الولايات فى نيجيريا ليس بها طبيب متخصص فى علاج السرطان، ومن ثم أحيلت إلى مستشفى آخر وهو المستشفى التعليمى الجامعى فى لاجوس، وهناك لم يفحصها الطبيب وإنما اكتفى بالتسجيل على خطاب الإحالة وطلب منها العودة فى خلال أسبوعين.

وقد قال نجلها الطالب فى كلية العلوم التطبيقية بجامعة ولاية الدلتا للصحيفة، إنه أصيب بصدمة على حال والدته وغيرها كثر فى قائمة انتظار طويلة أملا فى الحصول على العلاج المناسب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365