قائمة انتظار طويلة للمرضى الفقراء فى نيجيريا

يعانى المواطنون الفقراء فى نيجيريا من قائمة انتظار طويلة، للحصول على العلاج المناسب من الأطباء المتخصصين.

وذكرت صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية أن نيجيريا تعانى من سوء الخدمات الصحية، حيث يتوفر عدد قليل من الأطباء المختصين لتوفير العلاج لملايين من المرضى الفقراء.

وسردت الصحيفة، قصة سيدة من بلدة "أوزورو" فى منطقة "إسوكو نورث" فى ولاية الدلتا، توجهت إلى المستشفى للعلاج من آلام مبرحة فى صدرها، وبعد معاناة بين المستشفيات والحصول فقط على مسكنات الآلام، والانتظار فى صفوف طويلة أمام الأطباء المختصين، نصحها الأطباء بالتوجه إلى مستشفى أوجيلى العام، ولكنها لم تجد الطبيب، ومن ثم توجهت إلى المركز الطبى الفيدرالى، حيث أبلغها الأطباء بضرورة العرض على طبيب متخصص فى مرض السرطان.

ومضت الصحيفة تقول، أن ولاية الدلتا وهى واحدة من أغنى الولايات فى نيجيريا ليس بها طبيب متخصص فى علاج السرطان، ومن ثم أحيلت إلى مستشفى آخر وهو المستشفى التعليمى الجامعى فى لاجوس، وهناك لم يفحصها الطبيب وإنما اكتفى بالتسجيل على خطاب الإحالة وطلب منها العودة فى خلال أسبوعين.

وقد قال نجلها الطالب فى كلية العلوم التطبيقية بجامعة ولاية الدلتا للصحيفة، إنه أصيب بصدمة على حال والدته وغيرها كثر فى قائمة انتظار طويلة أملا فى الحصول على العلاج المناسب.

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