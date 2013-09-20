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الائتلاف السوري المعارض يدين "عدوان الدولة الإسلامية في العراق والشام"

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الائتلاف السوري المعارض يدين "عدوان الدولة الإسلامية في العراق والشام" الائتلاف السوري المعارض يدين "عدوان الدولة الإسلامية في العراق والشام"

كتب : ا ف ب منذ 30 دقيقة

أدان الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية عدوان "الدولة الاسلامية في العراق والشام" و"ممارساتها القمعية"، معتبرا أنها تتناقض مع "مبادىء الثورة السورية"، وذلك بعد يومين من سيطرة مقاتلين جهاديين على مدينة أعزاز في شمال غرب البلاد إثر معركة خاطفة مع الجيش الحر.

وندد الائتلاف، في بيان، "بعدوان داعش (دولة الإسلام في العراق والشام) على قوى الثورة السورية والاستهتار المتكرر بأرواح السوريين". ويعتبر أن ممارساتها "خروج عن إطار الثورة السورية يضعها في تناقض مباشر مع المبادئ التي تسعى الثورة المجيدة إلى تحقيقها".

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