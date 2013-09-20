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أنقرة تبلغ لبنان أن مختطفى أعزاز بخير

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أنقرة تبلغ لبنان أن مختطفى أعزاز بخير أنقرة تبلغ لبنان أن مختطفى أعزاز بخير

أبلغت تركيا الجانب اللبنانى بأن المختطفين اللبنانيين التسعة المحتجزين من قبل لواء الشمال التابع للجيش السورى الحر بخير فى ظل القلق على مصيرهم بعد اجتياح تنظيم تابع للقاعدة لمنطقة أعزاز التى يعتقد أنهم موجودون فيها.

وذكرت قناة "أل بى سى" التليفزيونية اللبنانية، أن اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام اللبنانى، أُبلغ من الجانب التركى بأن المختطفين اللبنانيين فى أعزاز بخير.

على صعيد آخر، أفرج مجهولون أمس عن المخطتف السورى أحمد العذب عند مفرق بلدة مجدلون - قضاء بعلبك بشرق لبننا، والذى كان قد اختطف من بلدة تعلبايا فى 9 من الشهر الجارى فى البقاع الأوسط.

وترافقت عملية الإفراج مع سلسلة مداهمات قامت بها عناصر الجيش اللبنانى فى بلدة حورتعلا - شرق بعلبك.

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