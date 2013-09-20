روحاني يبدي استعداد إيران تسهيل الحوار بين الحكومة والمعارضة في سوريا

كتب : رويترز منذ 3 دقائق

حث الرئيس الإيراني حسن روحاني زعماء العالم، أمس، على "انتهاز الفرصة" التي سنحت بانتخابه بالانخراط مع إيران في حوار بناء، موضحا أن بلاده مستعدة لتسهيل المحاثات بين حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ومعارضيها.

وفي مقال نشر في واشنطن بوست، أمس، قبيل حضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، قال روحاني إنه يجب على الدول أن تسعى إلى مواقف لا يكون فيها أحد خاسرا بدلا من استخدام "القوة الغاشمة" في مكافحة الإرهاب والتطرف والجرائم الإلكترونية والتحديات الأخرى.

وقال روحاني إنه يجب السماح لشعوب الشرق الأوسط أن تقرر مصيرها بنفسها، وأضاف أنه مستعد لتقديم يد العون في سوريا. وتساند إيران حكومة الرئيس بشار الأسد بالأسلحة والمعونات العسكرية الأخرى.

وكتب يقول "إني أعلن استعداد حكومتي للمساعدة في تسهيل الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة".