16 مليون مريض سكر «نصهم مايعرفش»

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 44 دقيقة

كشف الدكتور عباس عرابى، أستاذ الغدد الصماء والسكر بجامعة الزقازيق، أن مصر بها 16 مليون مريض بالسكر، نصفهم على الأقل لا يعلم أنه مصاب بالمرض، ولفت فى الكلمة التى ألقاها بالمؤتمر الصحفى الذى عقده المنتدى العربى لمرض السكر، مساء أمس الأول، أنه بحلول عام 2030، ستتزايد أعداد المصابين بالسكر فى مصر بنحو 83% عن العدد الحالى، بينما سيتزايد العدد فى العالم كله إلى 50% فقط، مشيراً إلى أن أساليب الحياة غير الصحية، كانت أحد الأسباب التى وضعت 6 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قائمة العشر دول التى سجلت أعلى معدلات انتشار لمرض السكر على مستوى العالم. وأضاف: «تحتل مصر المركز التاسع عالمياً، ومن المتوقع أن تحتل المركز الثامن بحلول عام 2030، طبقاً للاتحاد الدولى لمرض السكر».

وأشارت الدكتورة نها خاطر، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة، إلى أن مرضى السكر معرضون لمضاعفات خطيرة بالعين بنسبة 100%، فى مقدمتها اعتلال الشبكية السكرى، وينتج عن ارتفاع مستوى السكر بالدم، كما أن حوالى 50% منهم معرضون لخطر الإصابة بالعمى التام.