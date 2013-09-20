الصين ستستثمر 2,5 مليار دولار فى إنتاج الطاقة فى الأردن

وقعت الصين والأردن مذكرتى تفاهم للاستثمار فى قطاع الطاقة بالمملكة تتضمنا إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالصخر الزيتى بقيمة 2,5 مليار دولار، على ما أفاد مصدر رسمى.

ووقع البلدان فى بكين مذكرتى تفاهم فى مجال توليد الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة البديلة يتم بموجبهما إقامة مشاريع استثمارية مشتركة فى هذا المجال، و محطة توليد كهرباء تعمل على الصخر الزيتى بقيمة استثمار تبلغ 2,5 مليار دولار"، على ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وبموجب المذكرة الأولى "يقوم ائتلاف صينى يضم مؤسسة الصين الدولية لمشروعات المياه والكهرباء، وشركة شينجيانغ الرياح الذهبية للعلوم والتكنولوجيا بتصميم وإنشاء وإدارة محطة توليد الطاقة بالرياح بقدرة إنتاجية 300 ميغاواط".

ووفقا للمذكرة الثانية يتولى ائتلاف شركات "سيبكو 3" ومجموعة "اتش تى جي" الصينية و شركة "اللجون للاستثمار فى الصخر الزيتي" الاردنية "اقامة محطة توليد كهرباء فى منطقة اللجون بمحافظة الكرك (جنوب عمان) تعمل على الصخر الزيتى وتنتج 900 ميغاواط".

وقال وزير الصناعة والتجارة الاردنى حاتم الحلوانى على هامش توقيع الاتفاق، الذى جرى خلال زيارة الملك عبدالله الثانى للصين، أن "الأردن يملك رابع مخزون فى العالم من الصخر الزيتى يبلغ 31 مليار طن ما يشكل نقطة جذب للعديد من المستثمرين والشركات العالمية".

وتحاول المملكة، التى تستورد 95 بالمئة من حاجتها من الطاقة و تعانى من شح الموارد الطبيعية ودين عام تجاوز 23 مليار دولار، أن تعالج أزمة الطاقة لديها والناجمة عن ارتفاع أسعار النفط عالميا والانقطاع المتكرر لامدادات الغاز المصرى إضافة إلى وجود نحو 580 ألف لاجئ سورى على أراضيها.

ويقول المسؤولون أن تكرار تفجير الخط الذى كان يزود المملكة بالغاز المصرى وكانت عمان تعتمد عليه فى إنتاج 80% من طاقتها الكهربائية، يكبد الأردن مليون دولار يوميا على الأقل بسبب التحول للوقود الثقيل.

وتعرض الأنبوب الذى يربط بين مصر والأردن فى شبه جزيرة سيناء المصرية لستة عشر تفجيرا على الأقل منذ ربيع عام 2011 كان آخرها فى يوليو الماضى.