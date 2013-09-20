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"بورش" الألمانية تتوسع فى كوريا الجنوبية

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"بورش" الألمانية تتوسع فى كوريا الجنوبية "بورش" الألمانية تتوسع فى كوريا الجنوبية

بدأت شركة بورش عملاق صناعة السيارات الرياضية الفارهة فى ألمانيا تنفيذ خطة جديدة لزيادة مبيعاتها فى كوريا الجنوبية.

فقد أعلنت الشركة المملوكة لمجموعة "فولكسفاجن" أكبر منتج للسيارات فى أوروبا، فى مدينة شتوتجارت هذا الأسبوع اعتزامها افتتاح منفذ بيع جديد لها فى كوريا الجنوبية مطلع يناير 2014.

وسيكون هذا هو المنفذ الرابع الذى تقيمه بورش فى منطقة آسيا والمحيط الهادى، بعد الصين واليابان وسنغافورة.

كما أنه المنفذ السابع عشر الذى تقيمه فى دول أخرى فى أنحاء العالم، وأكدت بورش أن السوق الكورية الجنوبية تمثل عنصرا حيويا فى استراتيجية الشركة للنو فى المنطقة، وتعتبر مبيعات سيارات بورش فى السوق الكورية عبر مستورد محلى متواضعة.

وبلغ إجمالى مبيعات بورش فى كوريا الجنوبية العام الماضى 1516 سيارة، فى حين بلغت المبيعات فى كامل منطقة آسيا والباسيفيك خلال الفترة نفسها 50376، مقارنة مع 141075 سيارة فى أنحاء العالم.

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