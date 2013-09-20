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سوكار: إيطاليا ستحصل على نصف إنتاج الغاز من حقل شاه دنيز 2 الأذربيجانى

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سوكار: إيطاليا ستحصل على نصف إنتاج الغاز من حقل شاه دنيز 2 الأذربيجانى سوكار: إيطاليا ستحصل على نصف إنتاج الغاز من حقل شاه دنيز 2 الأذربيجانى

قال مسئول بشركة الطاقة الاذربيجانية المملوكة للدولة (سوكار)، إن إيطاليا ستتلقى حوالى نصف الغاز الذى سينتج من حقل شاه دنيز 2 فى أذربيجان بعد أن وقعت شركات أوروبية اتفاقا لشراء الغاز من الحقل.

وأبلغ الشاد نصيروف الصحفيين "حوالى 8 مليارات متر مكعب من الغاز ستشحن إلى السوق الإيطالى حيث سيحصل عليه مشترون أوروبيون لمنشاتهم فى البلاد (إيطاليا)".

وقال إن بلغاريا واليونان ستحصل كل منهما على مليار متر مكعب من الغاز.

ومن المتوقع أن يقدم الحقل 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا بدءا من 2019 منها 10 مليارات متر مكعب مخصصة لأوروبا و6 مليارات متر مكعب لتركيا.

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مصر 365