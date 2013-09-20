"جين جديد" يسهم فى تطوير علاجات جديدة لفيروس نقص المناعة

اكتشف فريق من الباحثين البريطانيين بكلية "كنجز كولدج" بجامعة "لندن" للمرة الأولى جينات جديدة قد يكون لديها القدرة على منع الفيروس المتسبب فى الإصابة بنقص المناعة "إيدز" من الانتشار داخل الجسم.

هذه الدراسة التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة"نيتشر"الطبية، هى الأولى من نوعها التى تعمل على تحديد دور جين "أم.أكس -2 "والذى يمكن أن يصبح هدفا جديدا لمزيد من العلاجات الفعالة أقل سمية حيث يتم حشد الدفاعات الطبيعية الخاصة بالجسم ضد الفيروس.

وقد تم تمويل هذا البحث من قبل "مجلس البحوث الطبية "و"المعهد الوطنى للبحوث الصحية "بالتعاون مع كلية "كنجز كولدج"، حيث قام العلماء بإجراء تجارب على خلايا الإنسان فى المختبر، وتم إدخال فيروس نقص المناعة على سلالاتين من جين "أم.أكس -2" تم تنشيط أحدهما فى الوقت الذى ظلت فيه الثانية خاملة.

وقد أشارت المتابعة إلى أن سلالة جين "أم. أكس -2" الخاملة نجح الفيروس فى اختراقها والنشاط والتكاثر بها بالمقارنة بالسلالة النشطة.