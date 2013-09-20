«برقان» لايهدّد مدينة صباح الأحمد

| كتب حسن الهداد |

> نفى الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت هاشم هاشم وجود تأثير من حقل برقان على «مدينة صباح الأحمد السكنية»، مبيناً ان «نسبة حرق الغاز في الحقل تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم اذ تصل الى 0.3 في المئة».> وقال هاشم في حوار اعلامي عبر حسابه في موقع «تويتر» ان «شركة نفط الكويت قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لوضع مجسات لقياس جودة الهواء في مناطق عملياتها وبالأخص القريبة من المناطق السكنية ومنها مدينة صباح الأحمد السكنية وكانت القراءات إيجابية ما يؤكد عدم وجود اي تأثير سلبي من التلوث في هذه المنطقة».