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الحجرف اعتذر لطفلتي الـ «يوتيوب»: المعلمات الساخرات... سيعاقبن

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الحجرف اعتذر لطفلتي الـ «يوتيوب»: المعلمات الساخرات... سيعاقبن الحجرف اعتذر لطفلتي الـ «يوتيوب»: المعلمات الساخرات... سيعاقبن

| كتب علي التركي |


> هز بكاء طفلتين وصراخهما في مدرسة ابتدائية عبر مقطع تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي متضمنا سخرية المعلمات وضحكاتهن وزارة التربية فاستنفرت عموم مناطقها التعليمية لمواجهة الموقف.
> وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف أجرى تحقيقاً سريعاً لكشف ملابسات الفيديو معلناً في مؤتمر صحافي عاجل عقده أمس في إدارة التوريدات والمخازن عن «تطبيق أقصى العقوبات على المعلمات وفقاً للقوانين واللوائح المسموح بها».
> ووجه الحجرف اعتذاره الشديد للطفلتين إزاء هذا السلوك الذي وصفه بالشاذ عن قيم التربية ومعانيها، متمنياً «لو كنت اعرفهما لاعتذر منهما ومن ذويهما فمن قام بهذا العمل أساء لنا جميعا بسلوكه وتصرفاته التي يجب أن يحسب لها ألف حساب، ومن يحمل هذا الفكر فلا يمكن أن يؤتمن على الطلبة».
> وشدد الحجرف على رفض الوزارة أن يكون ابناؤها عرضة لمثل هذه التصرفات، مشيراً في الوقت نفسه إلى توجيه مديري العموم نحو معرفة المدرسة التي وقعت فيها الحادثة».
> وعبر الحجرف في ختام مؤتمره عن بالغ استيائه لهذا المقطع الذي تعرضت فيه الطالبتان للسخرية والتندر من قبل «العاملين في الحقل التربوي في سلوك بعيد كل البعد عن البيئة التربوية والوعي التربوي الذي تؤكد عليه الوزارة».

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